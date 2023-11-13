وسائل إعلام بريطانية: تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي وزيراً للداخلية ورئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية في حكومة سوناك

بو حبيب لـ"نقطة تحوّل": قلت كلمة "ميلشيا" بدل مقاومة وانا لست مُقاوماً بل وزيراً للخارجية وأحياناً أخطئ في بعض المصطلحات ولم أتلقّ اي تعليق من حزب الله "غلطة ومشي الحال"