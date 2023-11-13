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كتائب القسام: دمّرنا ناقلة جند غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" وإحترقت بالكامل
2023-11-13 | 06:54
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كتائب القسام: دمّرنا ناقلة جند غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105" وإحترقت بالكامل
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عربي و دولي
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بالكامل
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كتائب القسام: إستهدفنا دبابتين بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم" غرب مدينة غزة
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