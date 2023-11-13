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عربي و دولي

حماس : جيش العدو يسوّق لتقدم وهمي ويشن حربا نفسية

2023-11-13 | 11:19
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حماس : جيش العدو يسوّق لتقدم وهمي ويشن حربا نفسية
حماس : جيش العدو يسوّق لتقدم وهمي ويشن حربا نفسية

اشار المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم إلى ان "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسوّق لـ"تقدم وهمي"، وتشن "حربا نفسية" على سكانها"، مؤكدة على "نوعية العمليات التي يخوضها المقاتلون الفلسطينيون".

واوضح برهوم بان "الاحتلال الإسرائيلي، يحاول تسويق تقدم وهمي في غزة، وشن حرب نفسية على سكانه". وأكد أن "المقاومة ثابتة ومتصاعدة، وتدير المعركة بكل وعي وفهم واقتدار، وتتحكم في إدارة الميدان".

وعن حجم التوغل البري الإسرائيلي، قال برهوم: "تواجد دبابات الاحتلال في أماكن محددة، لا يعني سيطرتها على الميدان". وأضاف: "على مدار الساعة، تقوم المقاومة في غزة بعمليات نوعية وإبداعية، وتدمر دبابات ومدرعات العدو، وتقتل من جنوده في كل محاور القتال".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات المتوغلة في قطاع غزة، “تحقق تقدما ملحوظا على عدة محاور”.

حماس : جيش العدو يسوّق لتقدم وهمي ويشن حربا نفسية

عربي و دولي

حركة حماس

الجيش الإسرائيلي

غزة

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