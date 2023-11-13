حماس : جيش العدو يسوّق لتقدم وهمي ويشن حربا نفسية

واوضح برهوم بان "الاحتلال الإسرائيلي، يحاول تسويق تقدم وهمي في غزة، وشن حرب نفسية على سكانه". وأكد أن "المقاومة ثابتة ومتصاعدة، وتدير المعركة بكل وعي وفهم واقتدار، وتتحكم في إدارة الميدان".

وعن حجم التوغل البري الإسرائيلي، قال برهوم: "تواجد دبابات الاحتلال في أماكن محددة، لا يعني سيطرتها على الميدان". وأضاف: "على مدار الساعة، تقوم المقاومة في غزة بعمليات نوعية وإبداعية، وتدمر دبابات ومدرعات العدو، وتقتل من جنوده في كل محاور القتال".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن القوات المتوغلة في قطاع غزة، “تحقق تقدما ملحوظا على عدة محاور”.