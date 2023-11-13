القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: الوضع في الجبهة معقد

وقال زالوجني، عبر قناته على "تليغرام": "لقد أجريت محادثة هاتفية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال تشارلز براون. وتحدثت بالتفصيل عن الوضع على الجبهة".

كما أضاف: "لا تزال اتجاهات أفديفسكي وكوبيانسكي ومارينسكي هي الأكثر سخونة. الوضع معقد وتحت السيطرة. وفي الوقت ذاته، تواصل القوات المسلحة الأوكرانية، القيام بعمليات هجومية في اتجاهات معينة".

ووفقا له، فقد ناقشا أيضًا "خطط فترة الشتاء وركزا بشكل منفصل على الاحتياجات العاجلة للقوات الأوكرانية، وقضايا تدريب الأفراد العسكريين واستعادة الفعالية القتالية للوحدات".