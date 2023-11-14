السعودية دانت استهداف قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة
أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة المملكة "بأشد العبارات، الاستهداف السافر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة"، بحسب "واس".
وأكدت "تضامن المملكة ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر"، مجددةً مطالبتها "بسرعة وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حد فوري للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبتها وفقاً للقانون الدولي الإنساني، لما ارتكبته من جرائم في حق المدنيين والمستشفيات والمنشآت الحيوية في قطاع غزة المحاصر".