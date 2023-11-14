السعودية دانت استهداف قوات الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة

أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن إدانة المملكة "بأشد العبارات، الاستهداف السافر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتداداً لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والأعراف الدولية كافة"، بحسب "واس".