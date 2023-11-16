جيش الإحتلال: مقتل نائب قائد سرية المظليين في غزة.. وإرتفاع الحصيلة الى 51

أعلن جيش الإحتلال، الخميس، "مقتل نائب قائد سرية المظليين الإسرائيليين النقيب شلومو بن نون، في اشتباكات شمالي قطاع غزة".وبذلك ترتفع حصيلة قتلاه إلى 51.