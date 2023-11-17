قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآني يوجه رسالة الى محمد الضيف... ماذا جاء فيها ؟

رسالة من قائد "فيلق القدس" إسماعيل قآني إلى قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف... ماذا جاء فيها ؟