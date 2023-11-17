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عربي و دولي

عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

2023-11-17 | 02:25
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عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو
عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

اصيب العشرات في شيكاغو بشمال الولايات المتحدة الاميركية جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج وفق السلطات المحلية.

وقد أوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب، حسب ما ذكر مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحافي بعد ظهر امس .

 

وقال كيث غراي، أحد مسؤولي الإنقاذ، إن 23 جريحا نقلوا إلى مستشفيات، بينما أصيب "اثنان أو ثلاثة" بجروح خطرة لكن حياتهم ليست في خطر.

وقع الحادث نحو الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي قرب محطة هوارد في شمال المدينة.

واصطدم القطار الذي كان يسير "بسرعة عادية" بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين.

عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

عربي و دولي

شيكاغو

الولايات المتحدة

قطار

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