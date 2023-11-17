الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

العدوان على غزة يتواصل .. 18 شهيداً بينهم اطفال ونساء بقصف منزل في مخيم النصيرات

2023-11-17 | 02:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
العدوان على غزة يتواصل .. 18 شهيداً بينهم اطفال ونساء بقصف منزل في مخيم النصيرات
العدوان على غزة يتواصل .. 18 شهيداً بينهم اطفال ونساء بقصف منزل في مخيم النصيرات

لليوم الثاني والاربعين على التوالي يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستهدفاً منازل المدنيين والمستشفيات .

وفي هذا السياق قصفت مدفعية الإحتلال ميدان فلسطين وشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، كما استهدف القصف منطقة الضابطة الجمركية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكما قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات ما ادى الى وقوع 18 شهيداً بينهم أطفال ونساء.

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم غربي غزة.

وأشارت سرايا القدس في بيان إلى أن استهداف الآليات وقع في محور الصبرة وتل الهوى.

الى ذلك اعلن جيش الاحتلال أنه عثر في غزة على جثة جندية كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام سبق أن أُعلن عن مقتلها قبل أيام.

وقال جيش الاحتلال في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت الاثنين الماضي صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وكانت "القسام" حذرت قوات الاحتلال مرارا من أن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها، وأعلنت عن مقتل العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف.

العدوان على غزة يتواصل .. 18 شهيداً بينهم اطفال ونساء بقصف منزل في مخيم النصيرات

عربي و دولي

غزة

الاحتلال

مخيم النصيرات

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين واستشهاد 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة معادية
المقاومة الاسلامية في العراق : رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة استهدفنا قـاعـدة الاحتلال الأميركي "حرير" شمال العراق بطائرة مسيرة وأصابت هدفها بشكل مباشر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023