العدوان على غزة يتواصل .. 18 شهيداً بينهم اطفال ونساء بقصف منزل في مخيم النصيرات

وفي هذا السياق قصفت مدفعية الإحتلال ميدان فلسطين وشارع عمر المختار وسط مدينة غزة، كما استهدف القصف منطقة الضابطة الجمركية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكما قصف الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات ما ادى الى وقوع 18 شهيداً بينهم أطفال ونساء.

أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم غربي غزة.

وأشارت سرايا القدس في بيان إلى أن استهداف الآليات وقع في محور الصبرة وتل الهوى.

الى ذلك اعلن جيش الاحتلال أنه عثر في غزة على جثة جندية كانت محتجزة لدى كتائب عز الدين القسام سبق أن أُعلن عن مقتلها قبل أيام.

وقال جيش الاحتلال في بيان "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو (19 عاما) من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية".

وكانت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) نشرت الاثنين الماضي صورة لمارسيانو تظهرها ميتة، مشددة على أنها قتلت في قصف إسرائيلي.

وكانت "القسام" حذرت قوات الاحتلال مرارا من أن قصفها المكثف على قطاع غزة يتسبب بمقتل أسراها، وأعلنت عن مقتل العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية جراء هذا القصف.