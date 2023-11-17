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عربي و دولي

الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين واستشهاد 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة معادية

2023-11-17 | 03:00
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الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين واستشهاد 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة معادية
الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين واستشهاد 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة معادية

الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين واستشهاد 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة معادية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم، بحسب ما اشارت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" التي نقلت عن مصادر محلية أن قوات الإحتلال حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.
وقد أجبرت قوات الاحتلال عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين أيديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى ابن سينا رفضت الامتثال لطلب الاحتلال بإخلاء المستشفى.
وأكد مدير عام وزارة الصحة في جنين وسام صبيحات، في تصريحات صحفية، أن قوات الجيش تحاصر مستشفى ابن سينا وتمنع سيارات الإسعاف وحتى الحالات المرضية من الوصول إليه.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب تسعة آخرين  جراء قصف الاحتلال بطائرة مسيرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
واندلعت اشتباكات في وقت مبكر من فجر اليوم بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية وذلك عقب اقتحام قوات كبيرة للاحتلال المدينة من محاور عدة مدعومة بجرافات وآليات مختلفة ، حيث انتشرت فيها وفي محيط المخيم ونشرت فرق قناصة فوق أسطح المباني والمنازل في وقت متأخر من الليل.
كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل مدينة جنين كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة. ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.
واشتبكت المقاومة مع قوات العدو وألقت عبوات ناسفة تجاه آلياتها، في وقت أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة جنين.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية في سماء جنين بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.كما اقتحمت محيط مستشفى جنين الحكومي واطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع.
فيما تصدى المقاومون للقوة المهاجمة بالعبوات وصليات من الرصاص، حيث أفادت كتيبة القسام -جنين، بأن المقاومين في المخيم استهدفوا "جيش" الاحتلال بالرصاص والعبوات المتفجرة.
 
الاحتلال يقتحم مستشفى ابن سينا في جنين واستشهاد 3 فلسطينيين بقصف مسيّرة معادية

عربي و دولي

ابن سينا

مستشفى

قوات الاحتلال

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Aljadeed
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