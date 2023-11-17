سرايا القدس - كتيبة جنين تعلن استشهاد أحد مؤسسيها واثنين من مقاتليها

اعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان استشهاد أحد مؤسسيها وعضو المجلس العسكري في الكتيبة بهاء جمال لحلوح ، وجاء في بيان اصدرته السرايا ما يلي: ""بأسمى آيات الجهاد والعز والثبات وبكل فخر واعتزاز، تَزُف كتيبة جنين أحد مؤسسيها وعضو المجلس العسكري في الكتيبة ورفيق درب الشهداء جميل العموري وعبد الله الحصري ووئام حنون.
- الشهيد القائد البطل: بهاء جمال لحلوح (٢٣عاماً)
برفقة إثنين من خيرة مجاهدي مخيمنا الصامد
- الشهيد البطل: محمد عزمي حسينية (٣٤عاماً)
- الشهيد البطل: محمد ابو الحسن (٢٨ عاماً)
إن إرتقاء قادتنا لا يزيدنا إلا عزماً وإصراراً على مواصلة المسير والجهاد وستبقى دماء الشهداء سراجاً نحو القدس
وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهاد".