سرايا القدس - كتيبة جنين تعلن استشهاد أحد مؤسسيها واثنين من مقاتليها

اعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان استشهاد أحد مؤسسيها وعضو المجلس العسكري في الكتيبة بهاء جمال لحلوح ، وجاء في بيان اصدرته السرايا ما يلي: ""بأسمى آيات الجهاد والعز والثبات وبكل فخر واعتزاز، تَزُف كتيبة جنين أحد مؤسسيها وعضو المجلس العسكري في الكتيبة ورفيق درب الشهداء جميل العموري وعبد الله الحصري ووئام حنون.

- الشهيد القائد البطل: بهاء جمال لحلوح (٢٣عاماً)

برفقة إثنين من خيرة مجاهدي مخيمنا الصامد

- الشهيد البطل: محمد عزمي حسينية (٣٤عاماً)

- الشهيد البطل: محمد ابو الحسن (٢٨ عاماً)

إن إرتقاء قادتنا لا يزيدنا إلا عزماً وإصراراً على مواصلة المسير والجهاد وستبقى دماء الشهداء سراجاً نحو القدس

وإنّه لجهاد نصرٌ أو استشهاد".