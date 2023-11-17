هيئة بث الإحتلال: جهاز الأمن يدرس تقليص عدد قوات الإحتياط التي تم إستدعاؤها بسبب الكلفة الإقتصادية

رئيس جهاز التواصل و الاعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور لـ "الجديد": المهم بالنسبة لنا أن تمارس اليونيفيل دورها جنوب الليطاني ولا تكون شاهد زور وبعد قرار مجلس الأمن يجب عليها تطبيق القرار 1701 ب