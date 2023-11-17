بالفيديو - وجه بلينكن "المُحرَج" يتصدر التريند العالمي

تصدر وجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال استماعه لكلمة أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بسبب ردة فعل الوزير الأميركي خلال نطق بايدن كلمة حول الرئيس الصيني.

وظهر وجه بلينكن متهجم خلال كلمة أكد فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أنه ما زال يعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "ديكتاتوراً"، عقب المحادثات التي أجراها معه في سان فرانسيسكو.

ويظهر الفيديو الذي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بلينكن وهو في حالة حرج من كلمة بايدن.