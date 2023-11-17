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عربي و دولي

بالفيديو - وجه بلينكن "المُحرَج" يتصدر التريند العالمي

2023-11-17 | 06:53
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بالفيديو - وجه بلينكن &quot;المُحرَج&quot; يتصدر التريند العالمي
بالفيديو - وجه بلينكن "المُحرَج" يتصدر التريند العالمي

تصدر وجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال استماعه لكلمة أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بسبب ردة فعل الوزير الأميركي خلال نطق بايدن كلمة حول الرئيس الصيني.

وظهر وجه بلينكن متهجم خلال كلمة أكد فيها الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، أنه ما زال يعتبر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، "ديكتاتوراً"، عقب المحادثات التي أجراها معه في سان فرانسيسكو.
ويظهر الفيديو الذي أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، بلينكن وهو في حالة حرج من كلمة بايدن.

وعلى الرغم من معالم وجهه الغريبة التي شاهدها العالم أجمع، إلا أن بلينكن قد أكد في تعليقه على كلمات بايدن أن على الصين أن تتوقع تصريحات أميركية صريحة قد لا تعجبها، بحسب قوله.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "الرئيس يتكلم دائما بصراحة ويتكلم بالنيابة عنا جميعا.. من الواضح أننا سنستمر في قول أشياء وسنستمر في فعل أشياء لا تعجب الصين، تماما كما أفترض أنهم سيستمرون في فعل وقول أشياء لا نحبها".
وبدورها، ردت وزارة الخارجية الصينية، على وصف الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس الصيني "بالدكتاتور"، مؤكدة أن ذلك ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني.
وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي أن الصين مستاءة بشدة وترفض تماما هذه التصريحات.
بالفيديو - وجه بلينكن "المُحرَج" يتصدر التريند العالمي

عربي و دولي

أنتوني بلينكن

أميركا

جو بايدن

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