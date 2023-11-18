بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة

بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال الاسرائيلي