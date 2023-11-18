بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة

تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في #واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على #غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال الاسرائيلي pic.twitter.com/Q9N5TngI7H
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 18, 2023
تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في #واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على #غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال الاسرائيلي pic.twitter.com/Q9N5TngI7H
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.
دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية وإغاثة سكان قطاع غزة المحاصر.