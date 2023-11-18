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بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة

2023-11-18 | 01:48
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بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة
بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة

بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة وتنديداً بجرائم الاحتلال الاسرائيلي

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بالفيديو - تظاهرة أمام محطة القطارات الرئيسية في واشنطن للمطالبة بوقف العدوان على غزة

عربي و دولي

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