بالفيديو - تقرير قوي لـ بي بي سي" يظهر كذب ضابط جيش الاحتلال بشأن مزاعمه حول مستشفى الشفاء غزة

تقرير قوي لـ بي بي سي" يظهر كذب ضابط جيش الاحتلال بشأن مزاعمه حول #مستشفى_الشفاء #غزة pic.twitter.com/7AaSTGfGM0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 18, 2023
تقرير قوي لـ بي بي سي" يظهر كذب ضابط جيش الاحتلال بشأن مزاعمه حول #مستشفى_الشفاء #غزة pic.twitter.com/7AaSTGfGM0
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدرستي الفاخورة وتل الزعتر.
دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الإبادة الجماعية وإغاثة سكان قطاع غزة المحاصر.