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العدوان على غزة يتواصل: الاحتلال يهدد الاطباء والمرضى والنازحين بمستشفى الشفاء .. وأكثر من 100 شهيد باستهداف مبان سكنية

2023-11-18 | 03:14
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العدوان على غزة يتواصل: الاحتلال يهدد الاطباء والمرضى والنازحين بمستشفى الشفاء .. وأكثر من 100 شهيد باستهداف مبان سكنية
العدوان على غزة يتواصل: الاحتلال يهدد الاطباء والمرضى والنازحين بمستشفى الشفاء .. وأكثر من 100 شهيد باستهداف مبان سكنية

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43 على التوالي مستهدفاً المدنيين والمباني السكنية والمستشفيات .

 وفي هذا الاطار فقد هدد جيش الاحتلال اليوم الأطباء والمرضى والنازحين في مستشفى الشفاء بضرورة إخلائه ومنحهم ساعة واحدة للمغادرة.
وفي السياق أكد رئيس قسم جراحة العظام من داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة عدنان البرش أن "الاحتلال أبلغنا بإخلاء المشفى من الموظفين والمرضى والجرحى".
 ولفت إلى "حالة هلع وخوف شديدة"، مشددا على "أننا لن نغادر المستشفى إلا مع المرضى".
 ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال محاصرة المستشفى بعد اقتحامه تزامنا مع استهداف لمستشفيات القطاع في ظل كارثة صحية، مع استمرار الحرب الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي وأمس اتهم رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء غزة أحمد مفيد المخللاتي القوات الإسرائيلية بسرقة عدد من الجثث من داخل المجمع الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.
وفي سياق متصل وصل جثامين ثلاثة وستين شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي في غزة منذ فجر اليوم.
كما قصفت طائرات العدو فجر اليوم شققا سكنية في مدينة حمد بخان يونس ما أدى الى استشهاد نحو 26 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال واصابة العشرات،  كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف في المنطقة الشرقية واستهدفت الغارات مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
واستهدف كيان الاحتلال الإسرائيلي مبنى في ساحة الشوا بمدينة غزة ما اسفر عن سقوط عشرات الجرحى، وناشد المواطنون الدفاع المدني والإسعاف للتدخل لإطفاء الحريق في ساحة الشوا وإنقاذ المصابين في ظل انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق من القطاع .
كما استهدف الاحتلال في قصفه العشوائي المنازل المأهولة في القطاع بالتزامن مع توغلات القوات البرية فيما تركزت الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية في المنطقة الشمالية من القطاع وفي محيط المستشفى الإندونيسي.
وفي السياق نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن متحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قولها إن ال60 ألف لتر من الوقود المقرر إدخالها إلى قطاع غزة غير كافية إطلاقا.
الى ذلك أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها استهدفوا 7 آليات عسكرية للاحتلال بعمليات منفصلة في تل الهوى والصبرة جنوب غرب مدينة غزة.
واشارت السرايا ايضا الى انه "خلال اشتباكات الليلة تمكنت من تدمير دبابتين وجرافة صهيونية بقذائف "التاندوم" و ال (RPG) في بيت حانون وغرب بيت لاهيا."
 
العدوان على غزة يتواصل: الاحتلال يهدد الاطباء والمرضى والنازحين بمستشفى الشفاء .. وأكثر من 100 شهيد باستهداف مبان سكنية

عربي و دولي

جيش الاحتلال

غزة

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سرايا القدس: تمكنا صباح اليوم من تدمير آلية عسكرية حولها عدد من جنود العدو بقذيفتي "تاندوم" في مخيم الشاطئ
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