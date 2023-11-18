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الجزيرة: نحو 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
2023-11-18 | 06:57
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الجزيرة: نحو 200 شهيد في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة
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