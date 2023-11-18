المدير العام لمستشفيات غزة: مجازر اليوم ستسفر عن ألف شهيد
قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت لقناة "الجزيرة" إن "مجازر اليوم ستسفر عن حوالي ألف شهيد".
وأضاف زقوت أنه "لا مستشفى يعمل في غزة الآن، ولا خدمات طبية في شمالي القطاع ومدينة غزة".
وتابع: "الإحتلال يماطل ويمنع خروج الجرحى من مستشفى الشفاء، ولن نتمكن اليوم من إخراج أي جريح من مستشفى الشفاء".
وأضاف: "عشرات الجرحى في مستشفى الشفاء لا يستطيعون المغادرة، وهناك 36 طفلا في مستشفى الشفاء وعدد من مرضى الكلى".
وأكد أن "معظم مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء فارقوا الحياة".