المدير العام لمستشفيات غزة: مجازر اليوم ستسفر عن ألف شهيد

قال المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت لقناة "الجزيرة" إن "مجازر اليوم ستسفر عن حوالي ألف شهيد".