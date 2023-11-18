وزير الخارجية التركي: بحثنا قطع العلاقات مع "إسرائيل"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في حديث لقناة "الجزيرة"، إن "الإسرائيليون يقصفون المستشفيات والمدارس ويهجّرون وهدفهم ألا تبقى حياة في غزة".

وتابع فيدان "حماس حركة تحرر وعندما ينتهي الاحتلال ستكون منظمة مثل باقي المنظمات الفلسطينية".

وأضاف أنه "لا نتفق مع واشنطن في دعمها المطلق لإسرائيل ورفضها وقفا دائما لإطلاق النار"، معتبراً أنه "إذا استمر الدعم الأميركي لإسرائيل مع تواصل القتل والقصف فسيخلق ذلك أزمة عالمية".

ورفض وزير الخارجية التركي "الحديث عن وضع غزة ما بعد الحرب قبل وقف إطلاق النار"، مشيراً الى أنه "كانت هناك أجواء من التطبيع في المنطقة قبل الحرب ولا يمكن أن تستمر".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة سباعية تمثل القمة الإسلامية لزيارة عواصم عالمية وشرح مقررات القمة.. الآن نتبع وسائل دبلوماسية لكسر الحصار وهناك وسائل أخرى إذا لم تنفع هذه الوسائل".

وأكد أن "قطر تحركت بشكل متميز منذ بداية الأزمة وتواصلت مع جميع الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة"، مشدّداً على أنه "بحثنا قطع العلاقات مع إسرائيل لكن نهدف لأخذ قرارات جماعية ولا يوجد سقف لتحركنا".