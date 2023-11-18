نتنياهو: الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا عظمية علينا لكننا نصدها وسنواصل الحرب

الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة

الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة