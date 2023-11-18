المقاومة الإسلامية في العراق: إستهدفنا قاعدة "التنف" الأميركية في سوريا بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر

إعلام العدو: ما حصل مقابل مستوطنة "شتولا" هو إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه المستوطنة وتمكنت المجموعة المنفذة على ما يبدو من الإنسحاب ولا صحة للخبر الذي يتحدث عن استهداف خلية حاولت التسلل الى داخل المستوطنة