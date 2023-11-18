بايدن: ينبغي أن تحكم السلطة الفلسطينية الضفة وغزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد وأن تديرهما السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة".

ودعا في مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست، المجتمع الدولي لـ "إنشاء آلية لإعادة الإعمار لتلبية احتياجات غزة على المدى الطويل وبشكل مستدام"، مؤكدا أنه "لا ينبغي تهجير المدنيين قسرا من غزة".

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لـ "إصدار حظر للتأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين بالضفة الغربية".