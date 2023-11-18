بايدن: قلبي يتفطر بسبب الصور القادمة من غزة وموت عدة آلاف من المدنيين بينهم أطفال والمستقبل الذي نعمل من أجله في الشرق الأوسط لا مكان فيه لعنف حماس وكراهيتها