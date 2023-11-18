بايدن: المستقبل الذي نعمل من أجله في الشرق الأوسط لا مكان فيه لعنف حماس

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "المستقبل الذي نعمل من أجله في الشرق الأوسط لا مكان فيه لعنف حماس وكراهيتها".