بايدن: المستقبل الذي نعمل من أجله في الشرق الأوسط لا مكان فيه لعنف حماس
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "المستقبل الذي نعمل من أجله في الشرق الأوسط لا مكان فيه لعنف حماس وكراهيتها".
وأضاف بايدن أن "الفلسطينيون يستحقون أن تكون لهم دولتهم الخاصة وأن يكون لهم مستقبل لا توجد فيه حماس".
وتابع: "الولايات المتحدة لن تتراجع عن تحدي فلاديمير بوتين وحماس، لأنهما يقاتلان من أجل محو ديمقراطية مجاورة"، مشيراً الى أنه "قلبي يتفطر بسبب الصور القادمة من غزة وموت عدة آلاف من المدنيين بينهم أطفال".
وأكد الرئيس الأميركي أن "كل حياة فلسطينية بريئة تفقد هي مأساة تمزق العائلات والمجتمعات"، متابعاً أنه "لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد وقف الحرب حاليا بل إنهاء الحرب إلى الأبد".
وشدّد على أنه "يجب أن يكون هدفنا كسر دائرة العنف وبناء شيء أقوى بغزة وبكل أنحاء الشرق الأوسط حتى لا يكرر التاريخ نفسه".