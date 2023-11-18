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الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة
الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة
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15 شهيداً بقصف للإحتلال على منزل بمخيم البريج
2023-11-18 | 15:17
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15 شهيداً بقصف للإحتلال على منزل بمخيم البريج
قال مراسل قناة "الجزيرة" إن "عدد الشهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ارتفع إلى 15 شهيدا".
بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية إن من بين الشهداء الصحفيين ساري منصور وحسونة سليم.
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