حماس: هنية أجرى إتصالات مع عدد من القادة على المستوى الإقليمي والدولي بعد مجازر الإحتلال

"أجرى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالات مع عدد من القادة والمسؤولين على المستوى الإقليمي والدولي إثر ارتكاب العدو الصهيوني مجازر وحشية في مدارس إيواء المدنيين من أبناء شعبنا وخاصة في مدرسة الفاخورة وتل الزعتر وذلك بعد ساعات من ارتكابه لجريمة الحرب بتفريغ مجمع الشفاء الطبي من الأطقم الطبية والمرضى والجرحى.وأكد الأخ رئيس الحركة خلال هذه الاتصالات أهمية عقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربية والإسلامية لبدء تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف العدوان وكسر الحصار عن قطاع غزة.كما أكد على ضرورة التحرك السريع لإلزام دولة الكيان بتنفيذ القرارات الدولية التي صدرت مؤخراً والتي تطالب بوقف العدوان الذي يتعرض له شعبنا وحماية المستشفيات".