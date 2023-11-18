وقال ريتر: "استخدام "أبرامز" سيكون مجرد انتحار. لقد زودناهم بـ31 دبابة، لكنهم لا يستطيعون استخدامها حرفياً".وتابع ريتر: "في هذا الطقس، سوف تعلق (الدبابات) على الفور في الوحل، وستصل "لانتسيت" وتدمرهم، ولا نريد أن نرى دبابة أميركية تحترق".وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "Ask The Inspector" على "يوتيوب": "القوات الأوكرانية تحتفظ ليس فقط بدبابات "إم 1 أبرامز" في الاحتياط، ولكن أيضاً بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية، والتي طالبت القيادة بإزالتها إلى الخلف بعد تدمير عدة وحدات في ساحة المعركة".وتابع ريتر: "نظرا للتضاريس في منطقة الصراع، فإن استخدام الدبابات الغربية غير فعال".