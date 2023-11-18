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الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة
الناطق باسم أنصار الله الحوثيين: نؤكد استمرارنا في العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى توقف العدوان على غزة
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الرئيس الفلسطيني في رسالة إلى بايدن: أطالب بتدخل فوري لوقف الإبادة الجماعية وإغاثة سكان قطاع غزة المحاصر
2023-11-18 | 15:56
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الرئيس الفلسطيني في رسالة إلى بايدن: أطالب بتدخل فوري لوقف الإبادة الجماعية وإغاثة سكان قطاع غزة المحاصر
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الرئيس الفلسطيني في رسالة إلى بايدن: أطالب بتدخل فوري لوقف الإبادة الجماعية وإغاثة سكان قطاع غزة المحاصر
عربي و دولي
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رسالة
بايدن:
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