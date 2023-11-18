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عربي و دولي

فرقاطة روسية ضخمة تزور دولة عربية

2023-11-18 | 16:32
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فرقاطة روسية ضخمة تزور دولة عربية
فرقاطة روسية ضخمة تزور دولة عربية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن فرقاطة تابعة للبحرية الروسية، قامت بزيارة عمل إلى الجزائر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "قامت فرقاطة "الأدميرال غريغوروفيتش" بزيارة عمل إلى ميناء الجزائر، في إطار رحلتها في البحر الأبيض المتوسط".
وتابع البيان: "شاركت قيادة الفرقاطة في اجتماعات بروتوكولية مع قيادة المنطقة البحرية التابعة للقوات البحرية الجزائرية ومع القاعدة البحرية الجزائرية وإدارة الميناء".
وفي الوقت الحالي، تواصل الفرقاطة التحرك على طول الطريق المعتمد في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وتم إبلاغ نتائج دخول السفينة إلى الجزائر إلى القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن الفرقاطة الروسية "الأدميرال غريغوروفيتش 745" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، قد رست في ميناء الجزائر، وذلك في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري - الروسي.

فرقاطة روسية ضخمة تزور دولة عربية

عربي و دولي

وزارة الدفاع الروسية

الجزائر

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