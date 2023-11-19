وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليغرام إن "الطائرات المسيرة التابعة للعدو أُطلقت في مجموعات عديدة وهاجمت كييف في موجات من اتجاهات مختلفة، وفي نفس الوقت كانت تغير باستمرار من مسارها".

كما أضاف "لهذا السبب تم الإعلان عن التحذيرات من الغارات الجوية عدة مرات في العاصمة".

وقال بوبكو إنه وفقا للمعلومات الأولية، أصابت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية ما يقرب من 10 طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد في كييف وضواحيها.

فيما أشار أنه لم ترد أنباء أولية عن وقوع "أضرار جسيمة" أو سقوط ضحايا.