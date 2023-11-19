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عربي و دولي

قطر: الكارثة ما زالت تتفاقم في غزة.. ونقترب من التوصل لإتفاق بشأن الأسرى

2023-11-19 | 06:10
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قطر: الكارثة ما زالت تتفاقم في غزة.. ونقترب من التوصل لإتفاق بشأن الأسرى
قطر: الكارثة ما زالت تتفاقم في غزة.. ونقترب من التوصل لإتفاق بشأن الأسرى

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الكارثة ما زالت تتفاقم بقطاع غزة في ظل عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان الإسرائيلي".

وأضاف أن "المجازر التي ترتكب في غزة وآخرها في مدرسة الفاخورة تثبت عدم احترام إسرائيل للقوانين الدولية، كما أن هناك ازدواجية معايير لدى كثير من الدول حيال ما يحدث في غزة، وأن ما حدث في مجمع الشفاء الطبي جريمة، وللأسف لم نسمع صوت إدانة من المجتمع الدولي".
وطالب وزير الخارجية القطري "إسرائيل بالالتزام بقرار مجلس الأمن ووقف الحرب وفتح ممرات إنسانية"، وأشار إلى أن "الناس في القطاع يعانون الجوع ونقص المياه النظيفة والكهرباء والوقود".
وعن صفقة تبادل الأسرى، قال إنها "مرت بمطبات عديدة"، لكنه أكد "الاقتراب من التوصل لاتفاق".
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن "قطر تضطلع بدور ميسر وأساسي في جهود إطلاق الرهائن، وإن الاتحاد الأوروبي يضغط على جميع الأطراف لتمكين اتفاق إطلاق سراحهم".
ودعا بوريل إلى "هدن إنسانية فورية ملحة ومستدامة، وبذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة".
قطر: الكارثة ما زالت تتفاقم في غزة.. ونقترب من التوصل لإتفاق بشأن الأسرى

عربي و دولي

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