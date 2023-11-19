الكرملين: إمكانات الإقتصاد الروسي تسمح له بمواجهة أي ضربات

وقال بيسكوف في مقابلة مع بافيل زاروبين، نشرت عبر قناته على "تلغرام": "لا تزال لدينا إمكانات كبيرة للغاية، والتي تسمح لنا، خلال فترة التعبئة القصوى، بالتماسك الداخلي وبالتعامل مع أي ضربات".وأضاف بيسكوف، قائلا: "كان هناك تهديد بالانهيار، وكان علينا حقا حشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منع هذا الانهيار".وتابع: "المهمة البسيطة في البداية كانت منع الانهيار، لأن الاقتصاد كان في الحقيقة تحت عبء غير مسبوق من هذه العقوبات".وأردف بيسكوف، بالقول: "لم تواجه أي دولة في العالم من قبل، ومن الناحية النظرية، لا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل مثل هذه الضربة".وأشار بيسكوف إلى أن الاستقرار الاقتصادي وحتى الدخول في مسار النمو لم يكن ليتحقق لولا قرارات القيادة الروسية والعمل الضخم، الذي قامت به الحكومة.ووفقا له، فإن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيبلغ 3 بالمئة، وهو غير كافٍ بالنسبة لنا، ونأمل أن يكون هناك معدل أعلى من ذلك.