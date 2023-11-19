القوات المسلحة اليمنية تعلن أنها ستقوم بإستهداف هذه السفن

"انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة.تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية:١. السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني٢. السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية٣. السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.كما تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم بالآتي:أ. سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.ب. تجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.ج. إبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".