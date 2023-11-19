لافروف وعبد اللهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الوضع في غزة، وضرورة وقف فوري لإطلاق النار.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 9 تشرين الثاني الجاري، وبمبادرة من الجانب الإيراني، أجرى سيرغي لافروف، محادثة هاتفية مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان".

وتابع البيان: "خلال المحادثة، تم التركيز بشكل رئيسي على الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتم الإعراب عن القلق العام إزاء المواجهة المسلحة المستمرة في قطاع غزة، وتم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار فوريا وتقديم المساعدة العاجلة للسكان المدنيين المتضررين".

وأضاف البيان أن الوزيرين تطرقا إلى جدول الاتصالات المقبلة وعدد من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك.

