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عربي و دولي

في يومهم العالمي.. إستشهاد أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني بقصف الإحتلال

2023-11-20 | 06:12
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في يومهم العالمي.. إستشهاد أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني بقصف الإحتلال
في يومهم العالمي.. إستشهاد أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني بقصف الإحتلال

بينما يحتفل أطفال العالم باليوم العالمي، لن يجد أطفال فلسطين وخاصة في قطاع غزة المحاصر فرصة للاحتفال، في ظل العدوان الإسرائيلية الذي دخل يومه الـ45.

وتقول وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن "إسرائيل قتلت أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني في غزة، بينهم ما يزيد على 3 آلاف طالب".
وذكرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل "أن مشاهد قتل الأطفال وطلبة المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، إذ تكشف هذه المشاهد المروعة، التي تتناقلها شاشات التلفزة ووسائل الإعلام عن عقلية الاحتلال، واستهدافه المتواصل للتعليم في كل محافظات الوطن".
وأضافت: "أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بادر واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية".
 
في يومهم العالمي.. إستشهاد أكثر من 5 آلاف طفل فلسطيني بقصف الإحتلال

عربي و دولي

فلسطين

اليوم العالمي للطفل

غزة

الجيش الإسرائيلي

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