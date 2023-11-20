"لن تنكسر إرادتنا"... أبو عبيدة يعلن حصيلة الضربات التى استهدفت العدو في ال72 ساعة الماضية

ولفت الى ان "الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة".

كما اعلن الناطق باسم القسام بان مجاهدوا القسام نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

واردف ابو عبيدة "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده". وذكر بان "هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، والحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمة مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر".

في حين أكد الناطق باسم القسام بان "العدوان سينكسر ولن تنكسر إرادتنا، محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته، ومجاهدونا استهدفوا في منطقة التوام شمال غزة ناقلة جند صهيونية وأصابوها بشكل مباشر، كما استهدفوا ناقلة جند صهيونية واشتبكوا مع جنودها وقتلوا 7 منهم على الأقل".

وذكر ابو عبيدة بان "25 مجاهدا من قوات النخبة نفذوا هجوما مركبا ظهر الأحد استهدف قوات العدو في مستشفى الرنتيسي، كما ان مجاهدينا أجهزوا من المسافة صفر على 4 جنود ترجلوا من ناقلة جند قرب مستشفى الرنتيسي".