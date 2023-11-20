أردوغان : تركيا حشدت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة... وهذا ما يسعى له نتانياهو

وقال أردوغان، في تصريحات له، إن "إسرائيل وداعميها سيحاكمون أمام ضمير الإنسانية"، مؤكدا أن "تركيا لن تسمح بنسيان مسألة الأسلحة النووية الإسرائيلية".

وأكد أن "غزة تشهد منذ 7 تشرين الأول الماضي، وحشية لا تقل عما حدث خلال الحروب الصليبية قبل ألف عام وفي الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن بلاده حشدت جهودها لوقف إراقة الدماء في غزة وتتابع بأسف انعدام ضمير الدول الغربية.

وأضاف أردوغان أن "نتنياهو يسعى لاستعادة مكانته لدى الإسرائيليين بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين في غزة، ويهز صورة إسرائيل باستهدافه المستشفيات والمرافق الطبية"، مؤكدا أن "الضربات الإسرائيلية تستهدف النساء والأطفال الرضع".