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عربي و دولي

الحكومة اليمنية: استيلاء الحوثي على سفينة بالبحر الأحمر ليس له أي تأثير على إسرائيل

2023-11-20 | 15:27
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الحكومة اليمنية: استيلاء الحوثي على سفينة بالبحر الأحمر ليس له أي تأثير على إسرائيل
الحكومة اليمنية: استيلاء الحوثي على سفينة بالبحر الأحمر ليس له أي تأثير على إسرائيل

قالت الحكومة اليمنية، إن "قيام جماعة أنصار الله بتوقيف سفينة في البحر الأحمر، جريمة قرصنة مكتملة الأركان، وإرهاب دولة منظم تمارسه إيران عبر ذراعها الحوثية".

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هذا العمل الإرهابي ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، وفي المقدمة جمهورية مصر العربية التي تواجه تحديات سياسية وإقتصادية، كما أنه محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة".

وأضاف الإرياني أن "هذا العمل الارهابي امتداد لسلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن، والتي تهدف إلى غسيل سمعة طهران، وما يسمى "محور المقاومة" والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى، وكيف أنه عندما حانت ساعة الحقيقة ترك أهل فلسطين وغزه يواجهون مصيرهم منفردين أمام آلة البطش الاسرائيلية"، وفق تعبيره.

الحكومة اليمنية: استيلاء الحوثي على سفينة بالبحر الأحمر ليس له أي تأثير على إسرائيل

عربي و دولي

اليمن

الحوثيون

إسرائيل

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