الخارجية القطرية تعليقاً على الوساطة بين حماس واسرائيل: الجهات وصلت إلى مرحلة مهمّة وسيصدُر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، تعليقًا على الوساطة بين "حماس" وإسرائيل بشأن الأسرى، أنّه "الجهات وصلت إلى مرحلة مهمّة وسيصدُر بيان في حال التوصل لاتفاق حول الأسرى".