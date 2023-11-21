وزير الخارجية السعودي: من الضروري تفعيل آلية المحاسبة الدولية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة

وزير الخارجية السعودية في كلمته الافتتاحية : ما حدث في غزة يجب ان لا يثنينا عن ايجاد سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية مرتكزا" على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية