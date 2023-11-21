سرايا القدس: خضنا ظهر اليوم اشتباكات ضارية مع قوة راجلة للاحتلال وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور بيت حانون

أبو عبيدة: مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح كما أن الإشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور بقطاع غزة