الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
21
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
03:01
علماء يكشفون عن "كارثة" تسببها السجائر الإلكترونية للرئتين
01:50
إيلون ماسك يعلن تبرعه بعائدات "إكس" لهذه الجهات
01:47
منظمة الصحة العالمية: كورونا لا يزال يمثل تهديداً لهذا السبب
10:44
خبراء يكشفون لغز كنوز مصرية عثر عليها مدفونة بأسكتلندا
10:28
بالفيديو - سطو على متجر مجوهرات في اسطنبول بالـ"ريموت"
عربي و دولي
سرايا القدس: خضنا ظهر اليوم اشتباكات ضارية مع قوة راجلة للاحتلال وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور بيت حانون
2023-11-21 | 14:27
A-
A+
سرايا القدس: خضنا ظهر اليوم اشتباكات ضارية مع قوة راجلة للاحتلال وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور بيت حانون
سرايا القدس: خضنا ظهر اليوم اشتباكات ضارية مع قوة راجلة للاحتلال وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور بيت حانون
مقالات ذات صلة
سرايا القدس: تمكنا من تدمير دبابتين وجرافة للاحتلال بقذائف "التاندوم" و الـ (RPG) خلال اشتباكات الليلة في بيت حانون وغرب بيت لاهيا
أبو عبيدة: مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح كما أن الإشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور بقطاع غزة
سرايا القدس: تمكنا صباح اليوم من تدمير آلية عسكرية حولها عدد من جنود العدو بقذيفتي "تاندوم" في مخيم الشاطئ
سرايا القدس: خضنا ظهر اليوم اشتباكات ضارية مع قوة راجلة للاحتلال وأوقعتها بين قتيل وجريح في محور بيت حانون
عربي و دولي
القدس:
اليوم
اشتباكات
ضارية
راجلة
للاحتلال
وأوقعتها
وجريح
حانون
العودة الى الأعلى
انخفاض أسعار النفط بعد مكاسب ملحوظة
هنية: حماس تقترب من التوصل الى اتفاق حول هدنة مع إسرائيل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
06:18
حسين أمير عبد اللهيان: بعد 6 أسابيع من المقاومة في غزة أثبت الوقت أنه ليس لصالح الكيان الصهيوني المصطنع وأميركا
06:18
حسين أمير عبد اللهيان: بعد 6 أسابيع من المقاومة في غزة أثبت الوقت أنه ليس لصالح الكيان الصهيوني المصطنع وأميركا
05:19
رويترز عن وزير خارجية الإحتلال: عملية إستعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس ستبدأ الخميس
05:19
رويترز عن وزير خارجية الإحتلال: عملية إستعادة الرهائن المحتجزين لدى حماس ستبدأ الخميس
05:15
الرئيس التركي: علينا أن نعيد إعمار قطاع غزة وسيبقى أرضاً فلسطينية حتى لو إحتلته "إسرائيل"
05:15
الرئيس التركي: علينا أن نعيد إعمار قطاع غزة وسيبقى أرضاً فلسطينية حتى لو إحتلته "إسرائيل"
يحدث الآن
محليات
06:26
ميقاتي خلال حفل ذكرى الإستقلال: علينا أن نسعى دائماً إلى حفظ الدولة.. ولن نرضى بإنتهاك سيادتنا
محليات
06:25
ميقاتي لقائد الجيش: إن جهودك ورعايتك الأبوية التي كنت شاهداً عليها حمت المؤسسة العسكرية وصانتها من العواصف وهي محل تقديرنا جميعاً وتؤمن استمرارية استقرار الجيش ودوره
محليات
06:24
ميقاتي: على المجتمع الدولي أن يردع إسرائيلَ عن عدوانِها وانتهاكها الصارخ للمواثيق والقرارات الدولية وحقوق الإنسان وعن استمرارها في ارتكاب المجازر والإباداتِ الجماعيةِ
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
06:20
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال عيد الإستقلال: تطل علينا الذِكرى الثمانونَ للاستقلال ووطنُنا في مهبِّ عواصفَ عاتية داخليّة وخارجية تتمثَّل في أزْمتيه السياسيةِ والاقتصادية وفي عبءِ النزوحِ الرّازِحِ على صدور مدنِه وفي العدوانِ الإسرائيلي المتمادي
06:23
ميقاتي: نُجددُ الدعوةَ إلى الإسراعِ في انتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية يعيدُ انتظامَ دورةِ الحياة إلى جسدِ الدولةِ المنهَك كما نجددُ الدعوة إلى الالتفاف حول الجيش وصَوْنِ حضورِه ومؤسسته كما سائر القوى الأمنية
00:53
قطر تعلن نجاح الوساطة وإتفاق هدنة.. وبايدن يرحّب
06:17
وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان: أتوجه بالتعازي للشهداء في فلسطين ولبنان ولا سيما شهداء قناة الميادين
02:09
وزير الخارجية الإيرانية يتوجّه إلى بيروت
2023-08-13
سامي فتفت: أتفهّم ردود الفعل الغيورة على مصلحة المجتمع
بالفيديو
بالفيديو
06:24
إنطلاق فعاليات الإحتفال بعيد الإستقلال في قلعة راشيا بحضور ميقاتي
05:38
إنطلاق فعاليات الإحتفال بعيد الإستقلال في قلعة راشيا بحضور ميقاتي
05:30
تغطية الجديد مستمرّة للأوضاع الميدانية في جنوب لبنان
04:57
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في راشيا لإحياء ذكرى الإستقلال
04:13
الصحافي إبراهيم ريحان : ملف قيادة الجيش مرهون بموقف الثنائي
04:09
مراسم وداع المصور ربيع معماري في الغبيري
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
11:37
بالفيديو - مشاهد من التحام مقاتلي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك
عربي و دولي
11:37
بالفيديو - مشاهد من التحام مقاتلي القسام مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك
عربي و دولي
01:10
حماس تؤكد إتفاق الهدنة وتكشف أبرز بنوده: أيدينا ستبقى على الزناد
عربي و دولي
01:10
حماس تؤكد إتفاق الهدنة وتكشف أبرز بنوده: أيدينا ستبقى على الزناد
محليات
01:14
"الجمهورية": تحرّكٌ إيرانيّ خلال الساعات المقبلة
محليات
01:14
"الجمهورية": تحرّكٌ إيرانيّ خلال الساعات المقبلة
محليات
10:24
حزب الله : هاجمنا بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي واصيب اصابة مباشرة
محليات
10:24
حزب الله : هاجمنا بالصواريخ مصنعا تابعا لشركة رافايل للصناعات العسكرية الاسرائيلية في منطقة شلومي واصيب اصابة مباشرة
محليات
01:19
"نداء الوطن": هدنة غزة ستسري على الجنوب
محليات
01:19
"نداء الوطن": هدنة غزة ستسري على الجنوب
فن
09:51
اليسا تعلق على استهداف فرح عمر وربيع المعماري: فدا مين؟؟
فن
09:51
اليسا تعلق على استهداف فرح عمر وربيع المعماري: فدا مين؟؟
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023