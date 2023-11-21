برلمان جنوب أفريقيا يصوت لتعليق العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" وإغلاق سفارتها

صوت أعضاء البرلمان في جنوب أفريقيا اليوم لصالح إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في بريتوريا وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة.

ويعتبر هذا القرار رمزيا إلى حد كبير إذ إن أمر تنفيذه من عدمه بيد حكومة الرئيس سيريل رامابوسا. ولم يرد متحدث باسم الرئاسة حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

لكن رامابوسا وكبار مسؤولي وزارة الخارجية انتقدوا صراحة القيادة في كيان الاحتلال خلال حملتها العسكرية المدمرة ضد حماس في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ودعوا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق معهم بشأن جرائم حرب محتملة.

وكانت "إسرائيل" استدعت يوم امس سفيرها بجنوب أفريقيا إلى تل أبيب للتشاور قبل التصويت الذي جاء اليوم بموافقة أغلبية بواقع 248 صوتا مقابل 91 صوتا.

وتدعم جنوب أفريقيا إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي يحتلها الكيان الإسرائيلي منذ عقود، وتشبه محنة الفلسطينيين بمعاناة مواطنيها الذين كانوا يشكلون الغالبية خلال حقبة الفصل العنصري القمعية.