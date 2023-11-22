قطر تعلن نجاح الوساطة وإتفاق هدنة.. وبايدن يرحّب

ويشمل الإتفاق تبادل 50 من الأسرى في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون "الإسرائيلية"، على أن تتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.بدوره، ثمن الرئيس الأميركي جو بايدن "اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة"، وشكر كلا من "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قيادتهما الحاسمة وشراكتهما في التوصل إلى هذا الاتفاق".وقال بايدن إن "هذا الاتفاق يفترض أن يعيد مزيدا من الرهائن الأميركيين إلى الوطن"، مشدداً على أنه "لن يتوقف حتى يتم إطلاق سراحهم جميعا".وتابع الرئيس الأميركي "أقدر تعهد نتنياهو بدعم الهدنة لضمان تنفيذ الاتفاق وتوفير مساعدات إضافية للتخفيف من معاناة الأسر في غزة".