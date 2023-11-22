الرئيس المصري: أرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأميركية في الوصول إلى إتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية بغزة

الخارجية الصينية: نرحب بالهدنة المؤقتة ونأمل أن تساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة ولن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين