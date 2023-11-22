القسام: نزف القائد خليل حامد خرازِ الذي إغتاله الإحتلال في الجنوب اللبناني أمس

صدر عن القسام البيان التالي:





"تزف كتائب الشهيد عزالدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية

القائد القسامي المجاهد: خليل حامد خرازِ"أبوخالد"من مخيم الرشيدية ،الذي اغتالته يد الغدر الصهيوني على مشارف فلسطين المحتلة في الجنوب اللبناني ، يوم الثلاثاء 21تشرين الثاني 2023م الموافق 7جمادي الأول 1445هـ، الشهيد القائد خليل "أبوخالد" عمل في دعم وإسناد المقاومة في الداخل والخارج وكانت له بصمته الجهادية في الميدان وكان شهيدنا شجاعا مقداما، نذر نفسه في سبيل الله،حاضرا في كافة ميادين الجهاد على مدى عدة عقود.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

