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عربي و دولي

رئيس الموساد يزور قطر لبحث التفاصيل النهائية للهدنة

2023-11-22 | 11:04
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رئيس الموساد يزور قطر لبحث التفاصيل النهائية للهدنة
رئيس الموساد يزور قطر لبحث التفاصيل النهائية للهدنة

ذكرت تقارير إعلامية أن مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنيا، يزور قطر، الأربعاء، لمناقشة التفاصيل النهائية بشأن صفقة الرهائن بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس.

وقالت وسائل إعلام تابعة للعدو، إن بارنيا سيلتقي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث آخر التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الخميس وفق مصادر من إسرائيل وحماس.

وتشير هذه الرحلة، وفق المصدر نفسه، إلى أنه ما تزال هناك بعض التفاصيل العالقة، رغم أن الجانبين وافقا رسميا على النقاط الرئيسية.

ويبدو أن الأسئلة ما تزال قائمة بشأن الآلية التي سيتم من خلالها إطلاق سراح الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وكان مسؤول إسرائيلي أكد لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأربعاء، أن بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون في الساعة العاشرة من صباح الخميس بالتوقيت المحلي

رئيس الموساد يزور قطر لبحث التفاصيل النهائية للهدنة

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