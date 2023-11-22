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عربي و دولي

حماس: اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة لغزة محملة بالمساعدات

2023-11-22 | 12:55
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حماس: اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة لغزة محملة بالمساعدات
حماس: اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة لغزة محملة بالمساعدات

اعلن السكرتير الصحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن "حجم المساعدات التي ستدخل غزة تحددها قدرة استيعاب معبر رفح الحدودي"، لافتا الى أن "اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة إلى القطاع محملة بالمساعدات، وهذا يتضمن أيضا دخول ثماني شاحنات وقود".

ولفت إلى أن الاتفاقية تتضمن تقديم وسائل الرعاية الطبية لجميع المستشفيات في قطاع غزة.

كما تأمل الحركة في أن تغطي المساعدات الإنسانية كامل القطاع، في الجنوب والشمال.

في وقت سابق أعلنت حركة حماس عن توصلها مع العدو الإسرائيلي لاتفاق هدنة انسانية لمدة أربعة أيام في كامل قطاع غزة بوساطة قطرية ومصرية. 

حماس: اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة لغزة محملة بالمساعدات

عربي و دولي

حركة حماس

الهدنة في غزة

معبر رفح

إسرائيل

غزة

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