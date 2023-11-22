حماس: اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة لغزة محملة بالمساعدات

اعلن السكرتير الصحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إن "حجم المساعدات التي ستدخل غزة تحددها قدرة استيعاب معبر رفح الحدودي"، لافتا الى أن "اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة يسمح بدخول ما لا يقل عن 200 إلى 300 شاحنة إلى القطاع محملة بالمساعدات، وهذا يتضمن أيضا دخول ثماني شاحنات وقود".



