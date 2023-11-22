مقتل اثنين بانفجار سيارة عند حدود أميركا وكندا ومكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الحادثة

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن انفجار سيارة على الحدود بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا يشكل "وضعا خطيرا للغاية". وقال ترودو أمام مجلس العموم "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو"، مضيفا "لا تزال هناك أسئلة كثيرة ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".



