"سكاي نيوز" عن مصدر مصري: استمرار المباحثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة البدء بالهدنة في غزة

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك للمشاركة في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
طاهر النونو لـ #الجديد : تم الاتفاق على الهدنة والتوقيع عليها من الجانبين ويُنتظر الاعلان عن بدء التطبيق وهناك بعض التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ونحن نريد ان تكون كل التفاصيل واضحة بشكل يضمن استمراريتها
كشف عيدان كيلمان رئيس جمعية المعاقين في جيش الإحتلال عن "تشخيص إصابة 1600 جندي إسرائيلي بإعاقات، منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، في حين لا يزال 400 جندي في المستشفيات".