نادي الأسير: قوات الإحتلال إعتقلت 90 فلسطينياً بالضفة

كشف عيدان كيلمان رئيس جمعية المعاقين في جيش الإحتلال عن "تشخيص إصابة 1600 جندي إسرائيلي بإعاقات، منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، في حين لا يزال 400 جندي في المستشفيات".